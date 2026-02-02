Tom Cruise lascia Londra: in vendita l'attico da 40 milioni di euro affacciato su Hyde Park
L'attore avrebbe deciso di tornare negli Stati Uniti dopo aver maturato dubbi sulla sicurezza della capitale britannica
Tom Cruise compie 60 anni: una forma da vero “Top Gun” © IPA
Tom Cruise sarebbe pronto a chiudere definitivamente la sua parentesi londinese. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la star hollywoodiana, oggi 63enne, avrebbe scelto di lasciare il Regno Unito e rientrare negli Stati Uniti, mettendo sul mercato il prestigioso attico acquistato nel 2021 nel cuore di Knightsbridge, uno dei quartieri più esclusivi di Londra.
La casa dei sogni su Hyde Park
L'appartamento, valutato circa 35 milioni di sterline (oltre 40 milioni di euro), godeva di una vista privilegiata su Hyde Park ed era diventato negli anni il buen retiro londinese dell’attore. Cruise si era perfettamente integrato nella vita cittadina: jogging mattutino nel parco, presenze discrete a eventi mondani e red carpet, fino agli incontri con i principi di Galles, William e Kate, che avevano contribuito a consolidare la sua immagine di ospite affezionato e rispettoso della tradizione britannica.
La sicurezza al centro della decisione
Alla base dell'addio, però, ci sarebbe un crescente senso di insicurezza. Sempre secondo le fonti, un episodio in particolare avrebbe inciso sulla decisione finale: una rapina avvenuta in pieno giorno in una gioielleria Rolex situata nelle vicinanze della sua abitazione. Un fatto che avrebbe rafforzato la percezione di un aumento della criminalità, anche in aree considerate storicamente protette e di alto profilo.
Un capitolo che si chiude
Nonostante l'amore più volte dichiarato per la cultura britannica e i rapporti cordiali con la famiglia reale, Cruise avrebbe quindi scelto di voltare pagina. Nei giorni scorsi, alcuni collaboratori sarebbero stati avvistati, mentre trasportavano scatoloni fuori dall'attico, un segnale che sembra confermare la volontà di archiviare definitivamente l'esperienza londinese.