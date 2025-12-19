Tom Cruise cambia registro: “Digger" è il film evento con Inarritu

Tom Cruise volta pagina e lo fa con un progetto che promette di sorprendere pubblico e industria. L’attore, icona del cinema spettacolare e dell’azione ad alto tasso adrenalinico, è pronto a mostrarsi sotto una luce diversa in “Digger”, il nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu, regista tra i più apprezzati del cinema contemporaneo. Il titolo è stato svelato ufficialmente insieme a un primo teaser poster, che anticipa il tono e l’ambizione di una pellicola già molto attesa e che sarà nelle sale ad ottobre 2026.

