Tom Cruise riceve l'Oscar alla carriera ai Governors Awards

"Il cinema, mi porta in giro per il mondo", ha detto Cruise dal palco, con la voce che tradiva l'emozione. "Mi aiuta ad apprezzare e rispettare le differenze, a vedere la nostra umanità condivisa. In una sala, ridiamo insieme, proviamo insieme, speriamo insieme. Questa è la forza di quest'arte. È per questo che conta, è per questo che conta per me". Poi ha ricordato il momento in cui tutto è cominciato: "Ero solo un bambino in una sala buia. La luce del proiettore tagliava la stanza e sembrava esplodere sullo schermo. Improvvisamente il mondo era molto più grande di quello che conoscevo. Quelle immagini hanno aperto la mia immaginazione, mi hanno fatto desiderare l'avventura, la conoscenza, il racconto". Una dichiarazione d'amore assoluta al mestiere che lo ha reso una delle star più riconoscibili al mondo.