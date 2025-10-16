Tom Cruise e Ana de Armas si sono lasciati. I due avevano iniziato a frequentarsi meno di un anno fa e di fatto non avevano mai ufficializzato la loro relazione anche se erano stati avvistati insieme in diverse occasioni. Secondo una fonte a loro vicina, citata dal "Sun", Tom Cruise e Ana de Armas si sono resi conto che la scintilla che era scoccata mesi fa si era di fatto spenta e che preferiscono restare amici. "Amano ancora passare del tempo insieme - ha detto la fonte - e hanno affrontato la cosa in maniera molto adulta".