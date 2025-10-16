I due avevano iniziato a frequentarsi a febbraio ma non avevano mai ufficializzato la loro relazione
© IPA/Tgcom24
Tom Cruise e Ana de Armas si sono lasciati. I due avevano iniziato a frequentarsi meno di un anno fa e di fatto non avevano mai ufficializzato la loro relazione anche se erano stati avvistati insieme in diverse occasioni. Secondo una fonte a loro vicina, citata dal "Sun", Tom Cruise e Ana de Armas si sono resi conto che la scintilla che era scoccata mesi fa si era di fatto spenta e che preferiscono restare amici. "Amano ancora passare del tempo insieme - ha detto la fonte - e hanno affrontato la cosa in maniera molto adulta".
"Tom e Ana sono stati bene insieme, ma il loro tempo come coppia ha fatto il suo corso - ha aggiunto la fonte -. Rimarranno buoni amici ma non si frequenteranno più. Si sono semplicemente resi conto che non sarebbero andati fino in fondo e che stanno meglio come amici". Esattamente come non era mai stata confermata la relazione, non sono arrivati commenti ufficiali alla notizia dai rispettivi entourage.
Le due stelle del cinema avevano iniziato a frequentarsi a febbraio e la prima volta che erano stati visti insieme era stata in occasione di una cena a Londra. Dopo quella serata erano arrivati altri avvistamenti, sempre grazie ai paparazzi in azione: a luglio durante una gita in barca al largo della Spagna e poi allo stadio di Wembley in occasione del concerto degli Oasis. Le foto di loro mano nella mano nel Vermont, a luglio, sembravano essere la conferma definitiva del rapporto che li univa. Ora la conclusione della relazione, ma non dell'amicizia.