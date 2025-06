Tom Cruise riceverà un premio Oscar onorario a venticinque anni dalla sua prima nomination per la prestigiosa statuetta per "Nato il quattro luglio". Si tratta del riconoscimento assegnato a novembre in occasione dei Governors Awards. Nonostante il grande successo ai box-office, la star di Hollywood non ha mai vinto l'Oscar, è stato candidato per ben quattro volte ed ha conquistato tre Golden Globe.