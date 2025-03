Tom Cruise e Ana de Armas sono una coppia? I gossip e gli avvistamenti

Venerdì sera, Tom Cruise e Ana de Armas sono arrivati a Londra con lo stesso elicottero. In abbigliamento casual con jeans e scarpe da ginnastica, sono stati immortalati da TMZ durante una passeggiata. I due erano sorridenti e in sintonia, anche se non si sono lasciati andare a particolari effusioni. Già nel periodo di San Valentino si era parlato di un legame romantico tra loro. Il Daily Mail li aveva immortalati a cena insieme sempre a Londra. Non è bastato che una fonte dicesse a People che si trattava solo di una cena tra amici in vista di una futura collaborazione sul set. La macchina dei pettegolezzi era già in moto e il nuovo avvistamento ha aggiunto altra benzina.