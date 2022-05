Kate e William mondani e bellissimi, Tom Cruise aiuta la duchessa a salire le scale

Ora la coppia reale più glamour e più acclamata del momento ha stupito tutti quando ha calcato il red carpet per la premiere di “Top Gun”. Tom Cruise ha preso per mano la duchessa di Cambridge per aiutarla a salire le scale e lei è apparsa felice e divertita, oltre che affascinante con le spalle nude e l’abito lungo fino ai piedi.

Perfetta ed elegante in ogni occasione, la Middleton anche agli eventi pubblici non-royal è uno spettacolo. E se tutti osservano da capo a piedi i suoi outfit, lei non disattende mai le aspettative e si presenta sempre più incantevole. Impeccabile anche il principe William in smoking e pantofole ricamate, perfetta spalla alla moglie.

Tom Cruise è rimasto affascinato da Kate e si è mostrato subito galante e spiritoso. Tra loro grandi sorrisi e chiacchiere, mentre l’attore ha offerto la sua mano alla duchessa per aiutarla ad attraversare il tappeto rosso. L’ha scortata sulla rampa di scale per presentarla ai suoi coprotagonisti Jennifer Connellv, John Hamm e Miles Teller. Kate ha gongolato divertita per essere contesa tra due… aviatori.

