Oscar senza veli, da Ana de Armas a Kaley Cuoco ecco i "premi" per le scene più sexy

Skin. Sono gli " Anatomy Awards " che ogni anno il sito assegna idealmente secondo una lista di categorie tanto variabile quanto fantasiosa. Tra i premi di quest'anno, riferiti ovviamente al 2022, ci sono quello per il film con più scene di topless, " Blonde " con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe , il miglior nudo over 60 assegnato a Emma Thompson e il miglior "side boob" per Kaley Cuoco. Premio alla carriera va invece a Marisa Tomei .

Sono gli Oscar senza veli che il sito Mr Skin, specializzato nell'andare a caccia delle scene più sexy del cinema e della tv, assegna ogni anno. Possono "vincerli" tanto stelle affermate che attrici meno popolari. E spesso non mancano le sorprese. Quest'anno per esempio il premio per la miglior scena lesbo è stato assegnato a Alison Brie e Aubrey Plaza: la particolarità è che, a differenze di tutte le altre sequenze premiate, questa è stata recitata in maniera vestitissima, non si vede un centimetro di pelle, ma la carica erotica della sequenza meritava il premio.

E' stato celebrato il debutto in topless di Brittany Snow, che si è spogliata per la prima per il film horror "X: a sexy horror story". Senza concorrenti invece Emma Thompson, con il suo nudo integrale a 63 anni. Una prima volta anche per Kaley Cuoco, che ne "L'assistente di volo", ha regalato per la prima volta uno scorcio laterale del suo seno.