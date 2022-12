Un 2022 bollente con Ana de Armas e Sydney Sweeney: le 10 scene più sexy dell'anno

Come d'abitudine il sito Mr Skin ha messo insieme le 10 migliori scene tratte dalle opere uscite quest'anno. E non mancano nomi celebri tra le protagoniste. Come Ana de Armas , che ha dato corpo alla Marilyn Monroe di " Blonde ", o Ashley Green , già apprezzata vampira nella saga di "Twilight".

In questo 2022 proprio la De Armas è stata considerata la protagonista numero uno nelle scene sexy. D'altro canto "Blonde" ha fatto parlare molto per alcune sequenze senza veli fin dalla sua presentazione alla Mostra del cinema di Venezia. Perde lo scettro Sydney Sweeney, che l'anno scorso Mr. Skin aveva incoronato come protagonista della scena più sexy del 2021, ma che comunque entra nella top 10 per il suo nudo nella serie "Euphoria". C'è anche un po' di Italia nella classifica di quest'anno, con Simona Tabasco, nel cast della serie evento "The White Lotus", mentre per la categoria "figlie d'arte", spicca il topless sfoggiato da Margaret Qualley, figlia di Andy McDowell, nel film "Stars at Noon". Grace Van Patten, che si è spogliata per "Tell Me Lies" è invece la nipote di Dick Van Patten, attore celebre negli anni 70 e 80 per titoli come "La famiglia Bradford" e "Balle spaziali".

E per qualcuna che sfoggia il nudo a inizio carriera c'è qualcun'altra che lo affronta per la prima volta dopo oltre 25 anni di onorato servizio, come Brittany Snow, che si è spogliata per l'horror "X - A sexy horror story". Prima volta anche per Ana Taylor-Joy in "The Northman" e per l'ex stellina di film adolescenziali Maia Mitchell, in "No Way Out". Completa la classifica una scena di sesso lesbo di Brandee Evans in "P-Valley".