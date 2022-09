Venezia 79, scene hot in"Blonde": sesso orale tra Marilyn Monroe e il presidente Kennedy

Debutto mondiale per la pellicola, che racconta, attraverso scene molto forti, di sesso esplicito, anche la relazione dell'attrice con il presidente John Kennedy . Tra le sequenze più hot quella di un rapporto orale tra i due con immagini in primo piano.

Marilyn viene portata letteralmente da Kennedy, "carne in consegna", dice lei ai bodyguard. Il presidente la aspetta sul letto e mentre parla al telefono, rifiutando i consigli dell'interlocutore sulla sua condotta sessuale che mette in imbarazzo l'America, incita l'attrice al sesso orale con immagini in primo piano sulla bocca in movimento di lei, fino al godimento finale.

Film duro, vietato ai minori, che tuttavia Dominik preferisce definire: “Un sogno dedicato a tutti i bambini che non sono stati amati”, aggiungendo: "Volevo raccontare la sua vita attraverso i traumi dell’infanzia”..

Tratto dal romanzo di successo di

Joyce Carol Oates, "Blonde"

Marilyn Monroe.

ripercorre audacemente la vita di una delle icone intramontabili di Hollywood,Dalla sua infanzia precaria come Norma Jeane, fino alla sua ascesa alla fama e agli intrecci sentimentali, Blonde confonde i confini tra realtà e finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo io pubblico e quello privato.



Dopo essere stata scelta due anni fa per interpretare il ruolo di Marilyn,

Ana de Armas

aveva detto: “Sapevo di potercela fare. Interpretare Marilyn è stato rivoluzionario: una cubana che interpreta Marilyn Monroe. Volevo così tanto questo ruolo. Vedi quella sua famosa foto, con lei che sorride. Ma sai che quel sorriso è solo una fetta di quello che stava davvero vivendo in quel momento".

Brad Pitt

Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson

Ana de Armas anche Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

L'attrice è arrivata al Lido tra gli applausi, l'assalto dei fotografi e l'eco delle polemiche che hanno accompagnato il film fino al suo debutto. Tra queste l'accento cubano della protagonista, per molti, troppo lontano dal caratteristico tono di voce della diva degli anni '50 e '60.Stasera è atteso ancheproduttore di "Blonde" insieme a. Nel cast del film con