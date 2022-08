Emma Thompson, nudo integrale a 63 anni: "Accettate il vostro corpo senza giudicarvi"

Scoprire le gioie del sesso e non aver vergogna del proprio corpo dopo i 60 anni.

Si può. Come fa capire il film " Good Luck To You, Leo Grande ", una commedia che vede protagonista Emma Thompson che per l'occasione si mostra in un nudo integrale frontale come mai fatto prima d'ora. "Avevo bisogno che Nancy guardasse al proprio corpo senza giudicarlo, né in bene né in male - ha detto l'attrice in un'intervista al magazine "People" -. E così lei finalmente scopre quel meraviglioso mistero che è stato chiuso dentro di lei per troppo tempo".