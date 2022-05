Sophie Marceau a 55 anni regala un nuovo nudo integrale in un film

La stella del cinema francese nel nuovo film, la commedia " I Love America ", interpreta una regista cinquantenne che per iniziare una nuova vita e ripartire da zero decide di lasciare Parigi e trasferirsi a Los Angeles. Tra le situazioni in cui si verrà a trovare c'è anche un incontro con un nudista che la invita a casa sua. L'attrice francese si offre così, con i suoi 55 anni splendidamente portati, a un nuovo nudo cinematografico pressoché integrale .

Leggi Anche Cannes 74, Sophie Marceau incanta al Festival

Per la Marceau spogliarsi davanti alla macchina da presa. Sin da giovanissima quando, appena superata la fase de "

Il tempo delle mele

Amour Braque - Amore acerbo

Discesa all'inferno

Le mie notti sono meglio dei vostri giorni

Oltre le nuvole

", interpretò due film all'epoca scandalosi, "" diretta da Andrzej Zulawski, e "", dove intrecciava una torrida relazione con Claude Brasseur, che ne "Il tempo delle mele" era stato suo padre. Poi sarebbero arrivati "", dello stesso Zulawski (all'epoca suo compagno nella vita) e "" di Michelangelo Antonioni.

L'ultima volta che l'attrice aveva affrontato una sequenza di nudo era stata per il film del 2015 "

Jailbirds

Vanity Fair

". Il suo pensiero sul tempo che passa lo ha esplicitato in una intervista a "". "Preferisco evitare di guardarmi allo specchio, per non andare a nascondermi, ma poi mi rendo conto che è la normalità delle cose - ha detto -. So che non controllo tutto né voglio farlo. Ci sono situazioni su cui non puoi farci nulla, come l’invecchiare. O seguo il flusso o lo ostacolo. Attualmente sono ancora esitante su quale delle due opzioni scegliere".