E' morto l'attore francese Claude Brasseur, il papà di Sophie Marceau in "Il tempo delle mele"

E' morto a 84 anni Claude Brasseur, attore francese noto in Italia soprattutto per aver interpretato François Berreton, il padre di Vic ( Sophie Marceau ) nei due film della saga cult "Il tempo delle mele", e per la parte di Mussolini nella fiction "Edda" . Figlio d'arte era molto famoso in Francia per i suoi ruoli ìn almeno un centinaio di film, in molte opere teatrali e per aver ricevuto due César (gli Oscar francesi).

Attore e comico Brasseur proveniva da una famiglia di artisti. Nato a Neuilly-sur-Seine, il 15 giugno 1936, era il nipote di Jules Dumont, poi Brasseur, fondatore del Théâtre des Nouveautés e il figlio di Pierre Brasseur, anch'egli un noto attore. La madre era invece l'attrice, ballerina e scenografa Odette Joyeux e il suo padrino Ernest Hemingway.

Claude Brasseur debuttò nel 1956, per lavorare in seguito sotto la direzione di grandi registi quali Marcel Carné in I"l fantastico Gilbert" (1956), Georges Franju in "Occhi senza volto" (1960), e Jean Renoir in "Le strane licenze del caporale Dupont" (1962). Si fece conoscere al pubblico nel 1971 con la serie televisiva "Le nuove avventure di Vidocq".

Ma è solo nel 1974 con "Esecutore oltre la legge" di Georges Lautner che sfondò come attore cinematografico, consolidando la propria fama con il successivo "Certi piccolissimi peccati" (1976) di Yves Robert. Grazie a questo film ricevette il Premio César per il migliore attore non protagonista nel 1977. Ebbe notevole successo anche il seguito, "Andremo tutti in paradiso" (1977). Ottenne un altro César con il film "Guerra tra polizieQ (1979) e interpretò il ruolo del dentista François Berreton, il padre di Sophie Marceau, nella celebre serie di film cult "Il tempo delle mele" (1980) e "Il tempo delle mele 2" (1982), commedie romantiche che riscossero un enorme successo internazionale.

In Italia ha lavorato nei film "Gli eroi" (1973) di Duccio Tessari, "Aragosta a colazione" (1979) di Giorgio Capitani e "Quando la coppia scoppia" (1981), per la regia di Steno. E' noto anche per il suo ruolo di Mussolini nella serie "Edda" del 2005 sempre diretta da Capitani.

