Ben Affleck è di nuovo single: l'attore rompe con Ana de Armas... con una telefonata

E' durata poco meno di un anno la love story tra Ben Affleck, 48 anni e Ana de Armas, 32. Stando a quanto riportato da People i due si sarebbero lasciati... con una telefonata. Un addio pacifico a quanto riferiscono alcune fonti al magazine americano, dovuto in parte a discussioni sul loro futuro e a divergenze sul luogo dove vivere: Ana non sembrava intenzionata a trasferirsi stabilmente a Los Angeles ma Ben non aveva altra scelta per poter restare vicino ai suoi figli. L'attrice intanto dà un taglio anche ai suoi capelli e cambia look.