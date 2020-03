Ben Affleck e Ana de Armas avvistati insieme a Cuba: love story in corso?

Tra Ben Affleck e Ana de Armas, la sexy Bond Girl nel nuovo film di James Bond "No Time to Die" e già protagonista al cinema di "Knives Out - Cena con Delitto", potrebbe esserci del tenere. I due sono stati più volte fotografati insieme negli ultimi giorni a Cuba, mentre facevano shopping, mangiavano al ristorante e posavano con i fan. E sui social, dove hanno cominciato a girare numerosi scatti, il rumor si è subito diffuso a macchia d'olio.



Il mese scorso i due attori hanno terminato le riprese del thriller "Deep Water" a New Orleans, film nel quale sono entrambi protagonisti. Ed è proprio sul set, nella città della Louisiana, dove i due hanno trascorso parecchio tempo insieme, che pare sia nato un particolare feeling tra loro.

Gli scatti a Cuba, nazione di origine dell'affascinante attrice, risalgono invece ai primi giorni di marzo. I due sono stati avvistati più volte, hanno posato con il proprietario di un ristorante nel quale hanno cenato insieme e poi sono stati fotografati anche di giorno a fare shopping e a passeggaire per le vie della capitale L'Avana. Sorridenti, complici e apparentemente molto intimi.

Si chiama Ana de Armas la new entry nel ruolo di Bond Girl di "Bond 25". Nata a Cuba nel 1988, recita da quando ha 18 anni e affiancherà Lashana Lynch e Léa Seydoux nel nuovo e attesissimo capitolo della saga 007.

Affleck parla correntemente lo spagnolo e ha recentemente condotto diverse interviste per il suo nuovo film "The Way Back" in lingua. Al The Kelly Clarkson Show ha anche ammesso che vuole "superare" sua figlia Violet, 14 anni, che studia spagnolo ed è molto brava ed è per questo che avrebbe deciso di prendere lezioni della lingua. Da Ana de Armas?

