Ben Affleck ci ricasca con l'alcol e si rifugia dall'ex moglie: "Ho sbagliato, ma continuo a lottare"

La strada per uscire dalla dipendenza dell'alcol è ancora lunga per Ben Affleck , che ha ammesso di aver avuto una ricaduta qualche giorno fa. L'attore è stato infatti pizzicato da "Tmz" ad un party di Halloween a Los Angeles, ubriaco e barcollante. Resosi conto dell'errore si è subito rifugiato a casa dall'ex moglie Jennifer Garner , che lo sta aiutando in questo momento così difficile per lui.

"E' successo, è stato un errore ma non ho intenzione di andare fuori strada", ha dichiarato Affleck ai giornalisti appostati davanti a casa della Garner, prima di entrare per decorare le zucche con i figli Violet, Samuel e Seraphina.

"Non è una cosa facile per lui, ma Ben si sta prendendo le sue responsabilità. Ha detto che ha avuto una ricaduta ma che non riaccadrà più", ha confermato a "People" una fonte vicino all'attore. "La sobrietà è difficile e sfuggente per chiunque abbia una dipendenza. Ben è consapevole che potrà ricaderci di tanto in tanto. E' una cosa che non si lascerà mai completamente alle spalle."