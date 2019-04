Jennifer Garner sulla cover del magazine "People": è lei la più bella donna del 2019

E' Jennifer Garner la più bella donna del 2019 secondo la rivista "People", che le ha dedicato la cover della sua edizione speciale. "Non mi considero per niente attraente", ha detto l'attrice, 47 anni e madre di 3 figli avuti con Ben Affleck . “People” ha motivato così la sua scelta: “La Garner ha saputo bilanciare la sua carriera, la famiglia e il suo impegno sociale...".

Del titolo di "più bella del 2019" non si capacita: "Non mi sono mai considerata una bella ragazza e la bellezza e l'aspetto fisico non hanno mai fatto parte delle cose importanti della mia vita... Ho cominciato a sentirmi più attraente solo crescendo".



La star di "Miracoli dal cielo" ha anche ammesso che "nulla è più bello di crescere i miei figli”



E se sui red carpet appare glamour e super sexy, quando è a casa i suoi figli vogliono rigorosamente vederla nella sua "uniforme" di mamma: tuta, capelli raccolti e scarpe da ginnastica. Che è poi un look con il quale l'attrice si sente a suo agio e con il quale è stata più volte immortalata. Sempre e comunque bellissima... anche così.