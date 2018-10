A fine agosto l'ennesima ricaduta e la decisione di tornare in rehab, per la terza volta. Ad accompagnarlo l'ex moglie J ennifer Garner . A poco più di un mese Ben Affleck è tornato in "libertà" e al suo fianco c'è ancora lei, l'ex consorte, che pare aver deciso di accompagnarlo in questo difficile percorso di lotta contro la dipendenza da alcol. La coppia è stata fotografata insieme all'uscita da un chiesa metodista a Pacific Palisades, in California...

Con loro anche due dei tre figli avuti insieme: Violet, 12, e Samuel, 6.



Una famiglia apparentemente felice. Affleck sembra in perfetta forma, la Garner si nasconde dietro ad un grosso paio di occhiali da sole. Stando a fonti vicine all'attore la star di Batman non tocca alcol da almeno trenta giorni e continuerà a frequentare il rehab per altre due settimane, entrando ed uscendo per terminare la cura e gli incontri terapeutici. Jennifer sembra aver deciso di non abbandonarlo, di stargli vicino per il bene dei figli, in nome della famiglia.