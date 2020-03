Ben Affleck e Ana de Armas abbracciati e innamorati: il coronavirus non ferma la loro love story

Le regole restrittive per il contenimento del coroanvirus, in vigore anche in California, non fermano il loro amore. E così Ben Affleck, 47 anni e la bella Bond girl Ana de Armas, 31, si concedono ugualmente una passeggiata romantica (con cane, ndr) durante la quarantena. Abbracciati e stretti l'uno all'altra i due passeggiano per il quartiere di Brentwood a Los Angeles e si scambiano teneri sguardi e manifestazioni di affetto.

Il coronavirus non ferma l'amore tra Ben Affleck e Ana de Armas IPA 1 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 IPA 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo la vacanza cubana Ben e Ana sono tornati a Los Angeles e non si nascondano più, decisi, così pare, a vivere la loro fresca love story alla luce del sole. Non è certo il momento ideale per mostrarsi in giro per le strade incuranti delle distanze di sicurezza previste per il contenimento del virus, ma sembra che la coppia stia trascorrendo la quarantena insieme e condivida quindi anche la stessa abitazione.

Ana, in jeans e giacca casual di velluto rosso sembra proprio una ragazzina, mentre cammina al braccio dell'attore premio Oscar, anche lui con look sportivo e berretto da baseball in testa.

Per Affleck finalmente un momento di serenità, dopo le travagliate vicende legate alla sua dipendenza dall'alcool e i numerosi ricover in rehab.



Affleck e la bella Bond girl, per metà cubana e metà spagnola, si sono conosciuti a febbraio durante le riprese del thriller psicologico "Deep Water" nel quale entrambi hanno recitato. Un vero e proprio colpo di fulmine visto che la loro relazione è subito decollata culminando in una romantica luna di miele a Cuba ed ora nella convivenza nella casa di lui a Los Angeles.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI