Prove di famiglia allargata: Ben Affleck presenta i figli ad Ana De Armas

Questa "uscita" a cinque non è una semplice passeggiata in compagnia, dato che fino a questo momento Jennifer Garner non aveva mai permesso alle donne che frequentava l’ex di avvicinarsi ai suoi figli. Soprattutto alla produttrice televisiva Lindsay Shookus, che avrebbe avuto parte di responsabilità nella fine del matrimonio tra i due attori durato dal 2005 al 2015. Ora Affleck sembra diverso, e prima di ogni altra cosa ha archiviato i problemi di alcolismo che lo hanno da sempre destabilizzato. Tra i due ex ora corre buon sangue e i loro rapporti sono distesi. "Jennifer felice, e solidale con Ben per la sua nuova relazione", aveva dichiarato un insider a Us Weekly, qualche settimana fa. I due hanno lavorato per preparare l'incontro dei bambini con Ana: "Tutto richiede tempo e loro arriveranno con il piede giusto ad un accordo grazie al bellissimo rapporto che Ben e Jen hanno ora. Si tratta di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Si tratta di progressi. Stanno lavorando per arrivarci“.

Dopo il set condiviso in autunno, con Ana de Armas, Bond girl numero 25, è arrivato prima il viaggio a Cuba (le voci dicono per conoscere la famiglia di lei), poi il soggiorno romantico in Costa Rica e infine il lockdown a casa di lui. Tra baci e carezze a La Havana e abbracci inequivocabili per le strade di LA, è arrivata la conferma social in occasione del compleanno di lei: in coppia, abbracciati in un selfie che non ha bisogno di didascalie o spiegazioni. I due hanno festeggiato i 32 anni dell'attrice a fine aprile con una gita al Joshua Tree National Park tra torta, palloncini e una coroncina da principessa in testa.