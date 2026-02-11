Angelina Jolie e Louis Garrel sfilano insieme alla première del film “Couture”

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva: "La vita è più forte"
A Parigi i due attori arrivano fianco a fianco sul red carpet del film di Alice Winocour: sorrisi, sguardi e complicità accendono i social
Un red carpet può bastare per far partire la macchina del gossip, soprattutto quando a sfilare insieme sono due nomi così: Angelina Jolie e Louis Garrel. Alla première parigina di “Couture”, i due protagonisti del film sono arrivati fianco a fianco al Pathé Palace e la loro intesa – tra sorrisi, scambi di battute e una complicità evidente davanti ai fotografi – ha fatto il giro dei social in poche ore. Da qui, il tam tam: c’è chi parla di “chimica” da set e chi si spinge oltre, anche se al momento non esistono conferme ufficiali su un legame fuori dalle riprese.
Jolie, al suo primo grande red carpet del 2026, ha catalizzato l’attenzione anche per il look: un abito Givenchy ricamato e luminoso, in perfetta sintonia con l’universo del film (che ruota attorno alla moda e alla Fashion Week). Garrel, invece, ha mantenuto un profilo più classico, con completo scuro e un’eleganza essenziale “alla francese”.
Al di là del chiacchiericcio, il cuore della serata resta “Couture”, il film di Alice Winocour ambientato a Parigi durante la frenesia della Fashion Week. La storia intreccia le vite di tre donne: Maxine (Angelina Jolie), regista quarantenne che deve affrontare una diagnosi medica durante le riprese e finisce coinvolta in una connessione inattesa con un collaboratore di famiglia interpretato da Louis Garrel; Ada (Anyier Anei), modella e volto nuovo della moda, in fuga da un futuro già scritto nel suo Paese d’origine, il Sud Sudan; e Angèle (Ella Rumpf), truccatrice che lavora nell’ombra delle passerelle.
La moda non è solo scenografia poiché i profili dei protagonisti dialogano con quel mondo in modo credibile: Jolie ha da tempo un rapporto stretto con lo stile e con progetti legati al fashion, Garrel è una presenza familiare nell’immaginario delle maison francesi, mentre Anyier Anei arriva dalle passerelle e porta sullo schermo un pezzo di realtà.
Il motivo per cui i rumors sono esplosi non è un dettaglio “rubato”, ma un elemento molto visibile: la scelta di presentarsi insieme e la naturalezza con cui hanno gestito il red carpet. Da qui le interpretazioni, le clip analizzate frame per frame, i commenti che rimbalzano tra TikTok e X. Addirittura, l'attore avrebbe pronunciato parole molto lusinghiere nei confronti di Jolie (“È fantastica”), gettate come ulteriore benzina sul fuoco.
Ma, a oggi, l’unica certezza resta quella pubblica: sono co-protagonisti di “Couture” e, almeno sul tappeto rosso, hanno mostrato un’intesa evidente. Tutto il resto resta nel campo delle indiscrezioni, che spesso accompagnano i film-evento quando la promozione passa anche dall’alchimia tra i volti principali.