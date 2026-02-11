Angelina Jolie e Louis Garrel sfilano insieme alla première del film “Couture”

Un red carpet può bastare per far partire la macchina del gossip, soprattutto quando a sfilare insieme sono due nomi così: Angelina Jolie e Louis Garrel. Alla première parigina di “Couture”, i due protagonisti del film sono arrivati fianco a fianco al Pathé Palace e la loro intesa – tra sorrisi, scambi di battute e una complicità evidente davanti ai fotografi – ha fatto il giro dei social in poche ore. Da qui, il tam tam: c’è chi parla di “chimica” da set e chi si spinge oltre, anche se al momento non esistono conferme ufficiali su un legame fuori dalle riprese.