Angelina Jolie pronta a lasciare gli Stati Uniti: “Non riconosco più il mio Paese”

La vita di Angelina Jolie è sempre stata sotto la lente di ingrandimento globale. Ambasciatrice umanitaria, madre di sei figli, artista capace di attraversare generi e continenti, non ha mai nascosto di sentirsi più cittadina del mondo che esclusivamente americana. Eppure, per anni, Los Angeles è rimasta il suo punto fermo, anche per via degli accordi familiari legati all’ex marito Brad Pitt.

Ora, con i gemelli Knox e Vivienne prossimi alla maggiore età, si aprirebbe uno scenario nuovo. L’attrice ha espresso il desiderio all' Hollywood Reporter di trascorrere lunghi periodi in Cambogia, Paese al quale è profondamente legata fin dall’adozione del primogenito Maddox nel 2002. In diverse interviste ha raccontato come proprio lì abbia maturato una nuova consapevolezza, sia personale sia politica, avvicinandosi alle tematiche dei rifugiati e alla collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite.