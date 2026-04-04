Rolling Stones in concerto a Milano, fan in delirio
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Manifesti criptici e un QR code riaccendono le voci: possibile show a sorpresa per la storica band?
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Basta poco per far scattare il sospetto: un manifesto, una scritta enigmatica, un QR code. Negli ultimi giorni Londra è stata tappezzata da locandine con un nome che ai più può sembrare sconosciuto: "The Cockroaches". Ma per chi conosce la storia dei Rolling Stones, quel nome non è affatto nuovo. È uno degli pseudonimi utilizzati dalla band per esibirsi a sorpresa, lontano dai riflettori dei grandi stadi. E ora, inevitabilmente, la domanda torna a circolare: i Rolling Stones stanno preparando un ritorno segreto?
Tutto ruota attorno a quei poster essenziali: nessuna data, nessun luogo, solo un nome e un codice da scansionare. Il QR rimanda a un sito altrettanto enigmatico, dov'è presente la domanda provocatoria: "Who the f**k are The Cockroaches?". Un richiamo evidente all'immaginario della band e, in particolare, alla figura del frontman: il rimando è alla celebre T-shirt "Who the f**k is Mick Jagger".
Il sito è pieno di indizi, con un'estetica anni '70: vinili sparsi, tra cui spunta anche The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie, biglietti di concerti, plettri e oggetti che raccontano una storia. Tra i dettagli più curiosi, un orologio fermo alle 13:40 dell'11 aprile 2026. Che sia la data di un annuncio?
C'è poi una frase che pesa più di tutte: "Making their return after 49 years…". Il riferimento porta dritto al 1977, quando gli Stones usarono il nome Cockroaches per esibirsi a sorpresa all’El Mocambo di Toronto, in uno dei concerti più leggendari della loro carriera.
Non sarebbe la prima volta che i Rolling Stones giocano con il mistero. Nel corso degli anni hanno più volte organizzato concerti segreti, annunciati all'ultimo minuto e sotto falso nome, per ritrovare il contatto diretto con il pubblico. Un modo per tornare all'essenza del rock, lontano dalle logiche dei mega tour.
Anche negli ultimi anni la band ha dimostrato di amare questo tipo di comunicazione. Nel 2023, per esempio, il lancio dell'album Hackney Diamonds era stato nascosto dietro un finto annuncio commerciale su un giornale locale. Ora il copione sembra ripetersi.
A rafforzare l'ipotesi, ci sono anche le indiscrezioni su nuove sessioni in studio e su un possibile album in arrivo nel 2026. Intanto, il conduttore radiofonico di BBC 6 Music Matt Everitt ha condiviso le immagini dei poster, parlando apertamente di un possibile segnale. Insomma, il dubbio resta. Ma quando si parla dei Rolling Stones, anche un semplice poster può trasformarsi in un evento.
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