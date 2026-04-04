Basta poco per far scattare il sospetto: un manifesto, una scritta enigmatica, un QR code. Negli ultimi giorni Londra è stata tappezzata da locandine con un nome che ai più può sembrare sconosciuto: "The Cockroaches". Ma per chi conosce la storia dei Rolling Stones, quel nome non è affatto nuovo. È uno degli pseudonimi utilizzati dalla band per esibirsi a sorpresa, lontano dai riflettori dei grandi stadi. E ora, inevitabilmente, la domanda torna a circolare: i Rolling Stones stanno preparando un ritorno segreto?