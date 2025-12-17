I Rolling Stones rimandano il tour del 2026

Chuck Leavell, tastierista per il gruppo in tour e in studio, e un portavoce dei Rolling Stones avevano dichiarato alla stampa britannica che la band ha quasi completato un nuovo album - il secondo con il produttore Andrew Watt - e stavano programmando un tour nel Regno Unito e in Europa. Una notizia confermata da Marlon Richards, attore e produttore, figlio del chitarrista, in un'intervista per la nuova edizione di un numero dedicato ai Rolling Stones di Record Collector. "Credo abbiano quasi finito di registrare" aveva detto, aggiungendo che la band stava pensando "a un tour in Europa".