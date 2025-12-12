Fatboy Slim pubblica dopo 25 anni il mashup con i Rolling Stones: ecco "Satisfaction Skank"

Il Guardian lo descrive come un incontro sorprendente e irresistibile tra il rock degli anni 60 e la dance esplosiva degli anni 90. Eppure, per un quarto di secolo, questo pezzo ha vissuto ai margini della legalità: circolava su Napster e altri servizi di file sharing, veniva inciso di nascosto su vinile e fatto girare nei club come un segreto condiviso solo dagli iniziati. Norman Cook, alias Fatboy Slim, ha raccontato alla BBC che negli anni ci sono stati diversi tentativi di ottenere l’approvazione del brano. In un’occasione, addirittura, Mick Jagger lo chiamò personalmente per dirgli che aveva ascoltato il mashup e che gli era piaciuto. Ma il management della band fu irremovibile: "No. Non se ne parla nemmeno".