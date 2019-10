Fatboy Slim suona "Right Here, Right Now" con le parole di Greta Thunberg

"Stiamo tracciando la linea, proprio qui proprio ora". Right here, right now: uno dei passaggi del discorso di Greta Thunberg all'Assemblea generale delle Nazioni Unite è anche il titolo della hit più famosa del dj inglese Fatboy Slim. Tanto è bastato a Norman Cook, vero nome del producer, per proporre durante un live show una nuova versione del brano, che adatta le parole della giovane svedese sulla base dance del suo più grande successo.