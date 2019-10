I beni del cantante dei Prodigy Keith Flint finiscono all’asta

Gli oggetti personali del cantante dei Prodigy Keith Flint , scomparso a marzo, saranno venduti all'asta: i proventi serviranno per coprire le spese di gestione delle sue proprietà. Tra i 170 lotti che verranno battuti ci sono gli Mtv Awards vinti con la band, le tute da motocross, il suo letto in stile barocco fatto su misura e i piercing al naso, oltre a una serie di vestiti e dipinti. L'asta si svolgerà il 7 novembre a Cheffins, in Inghilterra.

"Impossibile stimare oggetti personali" - Martin Millard, banditore dell'asta, ha evitato commenti sul valore degli oggetti: "Dare un valore a degli oggetti personali appartenuti ad un artista è impossibile: la maggior parte di loro evidenzia la differenza tra il Flint personaggio pubblico e quello privato". Inoltre Millard rassicura i fan spiegando che "ci aspettiamo che ci siamo oggetti sufficienti a soddisfare ogni tipo di tasca".

Nuovo disco in arrivo - Ad agosto, i Prodigy hanno confermato il ritorno in studio per un nuovo album, il primo senza Flint. In una foto condivisa sulla pagina Twitter ufficiale della band, si vede il tastierista Liam Howlett preparare la strumentazione. All'immagine è allegata la didascalia "di nuovo in studio pronti per fare rumore".