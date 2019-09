All'asta le stampe di prova dei vinili di David Bowie, Ed Sheeran e molti altri

Diverse decine di vinili stampati in prova (copie che vengono effettuate per verificare la qualità del suono prima della messa in vendita) di artisti del calibro di David Bowie, Ed Sheeran, The Who e molti altri, sono pronte per essere messe all'asta. Alcuni di questi oggetti, quasi tutti pezzi unici, sono anche autografate in originale dall'artista stesso. L'asta avrà il via il 5 ottobre alla case d'asta Omega Auctions, nel nord dell'Inghilterra. Il ricavato andrà all'ente musicale britannico The Brit Trust.