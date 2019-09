The Prodigy ricordano Keith Flint nel giorno del suo 50esimo compleanno

Buon compleanno Keith Flint. I The Prodigy hanno diffuso un messaggio di auguri per ricordare il loro cantante, scomparso nel marzo scorso nella sua casa nell'Essex, in Inghilterra. L'iconico frontman, piercing al naso e cresta color verde fluo, avrebbe compiuto 50 anni. "Tanti auguri Flinty, non passa un singolo giorno senza che tu non sia nei nostri pensieri. Ci manchi fratello - ha scritto la band nel post su Twitter - alza le mani al cielo ovunque tu sia muthafukka". Il gruppo ha confermato il mese scorso il loro ritorno in studio per un nuovo album dopo che seguirà No Tourists (2018). Sarà il primo lavoro della band senza Flint.