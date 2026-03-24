L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma gli indizi sono già ovunque. Nelle strade della capitale francese sono comparsi manifesti con i titoli di alcuni dei suoi brani più iconici — "Pour que tu m'aimes encore", "The Power of Love" e "S'il Suffisait d'Aimer" — una campagna teaser che ha subito acceso l'entusiasmo dei fan. Secondo "La Presse", il programma prevede due concerti a settimana, una vera e propria residency parigina.