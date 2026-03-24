Céline Dion torna sul palco: in concerto a Parigi tra settembre e ottobre
La cantante canadese pronta a cantare live: previsti due show a settimana alla Paris La Défense Arena
© ufficio-stampa
Céline Dion è pronta a regalare ai fan il momento che aspettavano da anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano canadese "La Presse" e confermato da "Variety", la cantante tornerà sul palco con una serie di concerti a Parigi, previsti tra settembre e ottobre alla Paris La Défense Arena, l'impianto da 40mila posti dove si sono già esibiti artisti come Taylor Swift, i Rolling Stones e Kendrick Lamar.
Poster per le strade di Parigi con i titoli delle canzoni di Céline Dion
L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma gli indizi sono già ovunque. Nelle strade della capitale francese sono comparsi manifesti con i titoli di alcuni dei suoi brani più iconici — "Pour que tu m'aimes encore", "The Power of Love" e "S'il Suffisait d'Aimer" — una campagna teaser che ha subito acceso l'entusiasmo dei fan. Secondo "La Presse", il programma prevede due concerti a settimana, una vera e propria residency parigina.
La malattia e il lungo stop dalle scene
L'ultimo tour di Céline Dion risale al 2020, quando il suo "Courage World Tour" si era fermato a New York a causa della pandemia. Da lì, il silenzio. Alla fine del 2022, la cantante 57enne ha rivelato con un messaggio sui social di soffrire della sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica e autoimmune che provoca rigidità muscolare e spasmi dolorosi, limitando la capacità di camminare e di cantare. Una battaglia raccontata anche nel documentario del 2024 "I Am: Céline Dion", diretto da Irene Taylor, che ha mostrato al pubblico la durezza della convivenza quotidiana con la patologia.
Dall'esibizione alle Olimpiadi al ritorno in grande
Nonostante tutto, Céline non ha mai smesso di lottare. Il mondo intero l'ha rivista nel luglio 2024, quando ha emozionato milioni di spettatori cantando "Hymne à l'amour" di Édith Piaf dalla Torre Eiffel durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Un'esibizione che è stata molto più di una performance: è stato il segnale che la voce più potente del pop internazionale non aveva intenzione di arrendersi. I concerti parigini, peraltro, erano originariamente in programma già nel 2020, sempre alla Paris La Défense Arena: un cerchio che ora sembra finalmente chiudersi.