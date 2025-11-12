"La stima più alta per la vendita è di poco superiore a 1,3 milioni di dollari - spiega il direttore del dipartimento di cultura pop e oggetti storici dell'Heritage Auctions, Charles Epting - Siamo consapevoli che i prezzi di alcuni pezzi, come la chitarra e la giacca, potrebbero salire ulteriormente. Sono convinto che l’interesse dei collezionisti sarà molto elevato e da ogni parte del mondo, d'altronde sono poche le band che trascendono la lingua, i confini, come riescono a fare i Rolling Stones".