La vendita di circa 185 oggetti, che si terrà il 4 dicembre a Dallas, potrebbe fruttare circa 1,3 milioni di dollari
© IPA
Numerosi cimeli dei Rolling Stones provenienti da una collezione privata saranno messi all’asta. La vendita che potrebbe fruttare circa 1,3 milioni di dollari. Tra i pezzi più prestigiosi figura la chitarra elettrica Harmony Stratotone appartenuta al defunto cofondatore della band, Brian Jones, il cui valore è stimato tra 200 e 400 mila dollari. "La chitarra è stata utilizzata durante le sessioni di registrazione del primo singolo della band, e suonata ai concerti nel 1962 e nel 1963", si legge sul sito dell'asta.
Circa 185 oggetti tra cui poster, abiti di scena e biglietti, saranno battuti il 4 dicembre presso la casa d'aste Heritage Auctions di Dallas, in un'asta intitolata "Satisfaction: i tesori dei Rolling Stones dalla collezione Ali Zayeri".
Tra gli oggetti c'è anche una giacca vintage originale di Mick Jagger. "La giacca è stata indossata da Jagger nel 1967 - si legge sul sito ufficiale dell'asta - ci sono anche immagini ufficiali in un club con Marianne Faithfull e la copertina di un numero della rivista giapponese 'Music Life'. La giacca è stata indossata anche durante un’apparizione dei Rolling Stones nel 1967 al programma di punta del Regno Unito 'Top of the Pops'...".
"La stima più alta per la vendita è di poco superiore a 1,3 milioni di dollari - spiega il direttore del dipartimento di cultura pop e oggetti storici dell'Heritage Auctions, Charles Epting - Siamo consapevoli che i prezzi di alcuni pezzi, come la chitarra e la giacca, potrebbero salire ulteriormente. Sono convinto che l’interesse dei collezionisti sarà molto elevato e da ogni parte del mondo, d'altronde sono poche le band che trascendono la lingua, i confini, come riescono a fare i Rolling Stones".