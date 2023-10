Rolling Stones svelano i loro nuovi dodici diamanti: uscito "Hackney Diamonds"

Che i Rolling Stones abbiano trovato la fonte dell'eterna giovinezza ormai lo si dice da tempo. Non solo perché ormai arrivati a 80 anni (con più di 50 di carriera alle spalle) ancora fanno concerti e dischi, ma soprattutto perché lo fanno con un'energia che molti ragazzi di oggi non hanno. La voce di Jagger in particolare, anche dai solchi di "Hackney Diamonds" esce intatta, per nulla scalfita dal passare del tempo, e in quanto ai riff di Richards e Ron Wood, la matrice è talmente ben definita che andare fuori tema sembra quasi impossibile.

Chi suona al posto di Charlie Watts Steve Jordan alla batteria poi risolve in maniera egregia il compito assegnatogli, che era principalmente quello di non far sentire la mancanza di Charlie Watts. Batterista e produttore musicale statunitense di grande prestigio, Jordan ha iniziato la sua carriera negli anni 70, entrando a far parte della band di Stevie Wonder. Da allora, ha suonato in numerosi album e concerti, dimostrando la sua versatilità e il suo talento. Steve Jordan è considerato uno dei migliori batteristi del mondo, capace di creare groove irresistibili e di adattarsi a diversi generi musicali.

"Hackney Diamonds" segna la prima collaborazione degli Stones con il produttore e musicista newyorkese Andrew Watt, nominato produttore dell'anno ai Grammy Awards del 2021 e che ha lavorato con Post Malone, Iggy Pop ed Elton John. La sua mano è decisiva (entrando anche in fase di scrittura) per dare all'album un sound robusto.

Nel pop up store dei Rolling Stones in Italia edizioni esclusive e merchandising Per festeggiare quest’occasione Capitol Records Italy/Universal Music Italia e Feltrinelli Librerie hanno aperto fino al 26 ottobre un pop up store all’interno del negozio Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano, dedicato a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, dove i fan potranno trovare, oltre alle edizioni fisiche del disco già disponibili in Italia, una versione unica in esclusiva per questa occasione e per questo store: un vinile completamente rosso in edizione limitata. Ma non è tutto, per quanto riguarda il Merchandising, presso la libreria sarà disponibile una t-shirt ideata e personalizzata in esclusiva per il pubblico italiano, anche questa in edizione limitata. I pop up store in tutto il mondo sono pochissimi: gli altri saranno a Los Angeles, New York, Londra e Harajuku.