Eterni Rolling Stones, il 20 ottobre esce il nuovo album "Hackney Diamonds"

I Rolling Stones hanno lanciato il loro nuovo album, "Hackney Diamonds", che uscirà il 20 ottobre.

Si tratta del primo lavoro di inediti della storica band in 18 anni. Lo hanno annunciato Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards in una conversazione con Jimmy Fallon in diretta YouTube da Hackney, nell'East London. Due tracce dell'album erano state registrate quando il batterista Charlie Watts era ancora vivo. "Il tono dell'album è 'angry' (arrabbiato), ma ci sono anche canzoni d'amore", ha detto Mick. I tre Stones superstiti hanno poi presentato il primo brano dell'album, il 24esimo della band e il primo in 18 anni, che si intitola per l'appunto "Angry".