Rolling Stones e Beatles insieme, Ringo: "Paul McCartney al basso, non ci sarà Ringo Starr"

Un sogno per molti appassionati di musica, presto una realtà. O quasi. A dare qualche informazione in più sulla collaborazione più attesa degli ultimi anni è stato DJ Ringo che a Tgcom24 ha annunciato: "Abbiamo fatto qualche verifica e abbiamo sentito il figlio di Ringo Star, Zak Starkey. A differenza di quanto trapelato, Ringo Star non suonerà la batteria e quindi si farà un pezzo solo. Rolling Stones con al basso Paul McCartney".



Ringo ha aggiunto: "Se lo dice Paul McCartney, vuol dire che la collaborazione è cosa fatta. Pensare a uno scenario simile 40 anni fa sarebbe stato impossibile. Ma le cose cambiano e bisogna ricordare che in realtà Beatles e Rolling Stones non sono mai stati nemici. Oggi comunque è cambiato davvero tutto, ma credo che questo vada considerato soprattutto come un regalo ai fan di entrambi i gruppi, o più in generale come un regalo a tutti gli appassionati di musica e di rock and roll".

Chi ci "guadagna" da una simile partnership? "E' un regalo... A volte certe collaborazioni si realizzano più facilmente di quel che uno pensi. C'è chi pensa ad agenti, avvocati, e invece spesso queste iniziative partono da una cena". Quanto bisognerà aspettare? "Secondo me tra tre settimane ci sarà già qualcosa".