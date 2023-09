Il gruppo il 28 settembre ha infatti lanciato "Sweet Sounds of Heaven", secondo singolo estratto dell'album "Hackney Diamonds" che uscirà il 20 ottobre. Il corposo reportorio (che potrebbe finire in beneficenza , almeno per la parte che riguarda il frontman) si arricchisce quindi di un'altro pezzo da novanta.

Amici di vecchia data "Sweet Sounds of Heaven" contiene una straordinaria performance vocale di Lady Gaga, affiancata da Stevie Wonder al Fender Rhodes, al Moog e al pianoforte. Entrambi si sono già esibiti con i Rolling Stones: Lady Gaga si è unita con loro sul palco in occasione del tour 50 & Counting nel 2012 e la loro performance di "Gimme Shelter" è stata poi pubblicata nell'album GRRR Live. Stevie Wonder ha invece partecipato al tour americano degli Stones nel 1972 eseguendo un medley di "Satisfaction" e "Uptight (Everything's Alright)".

Gospel da brividi Il brano è un'epico gospel, sulla scia di "You Can't Always Get What You Want e Shine A Light", ed è stato registrato negli Henson Recording Studios di Los Angeles, nei Metropolis Studios di Londra e nei Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas. A curare il testo Mick Jagger e Keith Richards. La canzone, oltre ad essere disponibile negli store digitali sarà disponibile dal 13 ottobre in versione Cd e vinile 10.

Primo disco dopo 18 anni "Hackney Diamonds" è il primo lavoro di inediti della band, dopo 18 anni di silenzio. Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards avevano annunciato l'uscita del disco durante una chiacchierata con Jimmy Fallon, in diretta YouTube da Hackney, nell'East London. Due tracce dell'album sono state registrate quando il batterista Charlie Watts era ancora in vita. "Il tono dell'album è arrabbiato, ma ci sono anche canzoni d'amore", aveva detto Jagger presentando il primo estratto, che si chiama appunto "Angry".

