L'amore e il legame con l'isola non sono un mistero dato che spesso trascorre qui dei periodi di vacanza. E qui avrebbe comprato anche un casa. Il leader dei Rolling Stones è stato immortalato in un ristorante a Ortigia in uno scatto condiviso dallo chef Giovanni Guarneri.

Mick Jagger è di nuovo in vacanza in Sicilia.

La cena al ristorante Jagger è stato tra i clienti di un ristorante del centro per cenare. Un luogo che la rockstar frequenta abitualmente, come ha tenuto a precisare il proprietario, lo chef Giovanni Guarneri: "Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento; se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso, e se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire Grazie Mick Jagger. E' stato un onore e un piacere".

L'amore per la Sicilia Già in passato Mick Jagger aveva testimoniato la sua permanenza sull'isola postando alcuni scatti delle sue vacanze. Nel 2022 le sue cartoline social lo ritraevano con un cestino in mano mentre raccoglieva un'arancia, in posa con un tramonto sul mare alle spalle e al Teatro Greco del Parco Archeologico Neapolis. Era stato in vacanza sull'isola già avvenuto fra il 2020 e il 2021 quando aveva trascorso un periodo nelle campagne del Val di Noto, decidendo anche di acquistare casa a Portopalo di Capo Passero, borgo in provincia di Siracusa.