Un evento speciale per un'importante ricorrenza. Manuel Agnelli e gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dal loro esordio con l'uscita del loro primo 45 giri "My Bit Boy" (1987) e i 25 anni dell'album "Quello che non c'è" (2002), disco simbolo della storia della band milanese. Tra gennaio e febbraio, gli Afterhours saranno nelle principali città europee e italiane per 15 appuntamenti live con il "Quello che non c'è - Tour 2027". Pubblicato nel 2002, "Quello che non c'è" segue due dischi - "Hai paura del buio?" e "Non è per sempre" - che avevano definito la traiettoria artistica della band rendendola una delle realtà più affermate e riconoscibili del panorama alternativo nazionale.