Gli Afterhours festeggiano i 40 anni di carriera con un tour nel 2027
La band alternative rock milanese celebrerà anche il 25esimo anniversario dell'album "Quello che non c'é"
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Un evento speciale per un'importante ricorrenza. Manuel Agnelli e gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dal loro esordio con l'uscita del loro primo 45 giri "My Bit Boy" (1987) e i 25 anni dell'album "Quello che non c'è" (2002), disco simbolo della storia della band milanese. Tra gennaio e febbraio, gli Afterhours saranno nelle principali città europee e italiane per 15 appuntamenti live con il "Quello che non c'è - Tour 2027". Pubblicato nel 2002, "Quello che non c'è" segue due dischi - "Hai paura del buio?" e "Non è per sempre" - che avevano definito la traiettoria artistica della band rendendola una delle realtà più affermate e riconoscibili del panorama alternativo nazionale.
Un disco ancora attuale
"Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi". Parole più attuali che mai quelle di Manuel Agnelli, che presentava così all'epoca i 9 brani del disco che spiazzò tutti, sia per i testi cupi e introspettivi sia per la parte musicale. A distanza di venticinque anni, i temi, le narrazioni e le atmosfere cardine di quel disco rispecchiano molto il presente: l'inquietudine esistenziale, il senso di disillusione, il rifiuto verso la realtà vuota e distorta. È proprio questa particolarità a rendere "Quello che non c'è" un'opera significativa del suo momento storico, un riferimento ancora vivo, capace di dialogare con le nuove generazioni.
Le tappe del tour
Gli Afterhours, che negli anni hanno mantenuto saldamente il loro ruolo centrale nel panorama musicale italiano consolidando lo status di leader del rock made in Italy, inizieranno il tour da Amsterdam per poi proseguire a Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino, continuando per Nonantola (Modena), Zurigo, Brescia, Padova, Firenze, Venaria Reale (Torino), Napoli, Cesena, Roma e concludere nella loro Milano. Dopo il successo del tour di "Ballate Per Piccole Iene", che lo scorso anno ha riunito oltre 100 mila spettatori in occasione dei festeggiamenti per i vent'anni dell'album, la formazione vedrà, affianco al frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).