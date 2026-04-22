Benji & Fede, arriva "Oh, Maria!": il nuovo singolo esce il 24 aprile
Il duo pubblica il secondo capitolo del suo 2026 dopo "Zero" e annuncia per ottobre il primo tour nei teatri italiani
Benji & Fede tornano con "Oh, Maria!", nuovo singolo fuori il 24 aprile. A ottobre la prima tournée nei teatri italiani © Ufficio stampa
Benji & Fede tornano con un nuovo brano. Si intitola "Oh, Maria!" ed esce venerdì 24 aprile per Warner Records Italy: è il secondo capitolo di un 2026 che il duo ha aperto a gennaio con "Zero" e che li vedrà protagonisti, a ottobre, anche sui palchi dei principali teatri italiani.
Un ritorno alle origini, davanti alla camera
Chi segue Benjamin Mascolo e Federico Rossi sui social se ne sarà accorto: nelle ultime settimane i due hanno ripreso a pubblicare video essenziali, fatti di sola voce e chitarra, con le canzoni che li hanno accompagnati nella crescita artistica. Nessun filtro, nessuna costruzione: un gesto semplice che riporta indietro di qualche anno, al momento in cui il loro progetto muoveva i primi passi e tutto era ancora da immaginare. Non si tratta di nostalgia fine a se stessa, ma del bisogno di tornare nel punto in cui è cominciato tutto.
"Oh, Maria!", una canzone d'amore fuori asse
Da quella zona istintiva, quasi viscerale, nasce "Oh, Maria!". Il brano si muove su un ritmo anni '70 avvolgente, con una cassa che spinge senza interruzione e dà al pezzo una fisicità immediata. Dentro c'è Milano, con la sua energia contraddittoria, e quella sensazione di voler rincorrere qualcosa senza sapere bene cosa. Il risultato è una canzone d'amore ironica, disordinata, a tratti ossessiva: un flusso emotivo che cresce senza mai stabilizzarsi, come il battito accelerato di un cuore che non trova quiete.
A ottobre il primo tour nei teatri italiani
Con "Oh, Maria!" il duo prosegue il dialogo tra passato e presente che sta segnando questa nuova stagione artistica. Un percorso che a ottobre 2026 arriverà dal vivo con "Sempre in due - Live a teatro", la prima tournée nei teatri italiani prodotta e organizzata da Vivo Concerti. La data zero del 3 ottobre al Teatro Storchi di Modena è già sold out, segnale che l'attesa del pubblico è alta.
Il tour toccherà poi Torino (Teatro Colosseo, 5 ottobre), Firenze (Teatro Cartiere Carrara, 7 ottobre), Bologna (Teatro Duse, 8 ottobre), Pescara (Teatro Massimo, 11 ottobre), Roma (Teatro Brancaccio, 13 ottobre), Milano (Teatro dal Verme, 16 ottobre) e si chiuderà a Napoli, al Teatro Augusteo, lunedì 19 ottobre. Un formato inedito per Benji & Fede, che per la prima volta sceglieranno la cornice raccolta del teatro per riabbracciare i loro fan.