Chi segue Benjamin Mascolo e Federico Rossi sui social se ne sarà accorto: nelle ultime settimane i due hanno ripreso a pubblicare video essenziali, fatti di sola voce e chitarra, con le canzoni che li hanno accompagnati nella crescita artistica. Nessun filtro, nessuna costruzione: un gesto semplice che riporta indietro di qualche anno, al momento in cui il loro progetto muoveva i primi passi e tutto era ancora da immaginare. Non si tratta di nostalgia fine a se stessa, ma del bisogno di tornare nel punto in cui è cominciato tutto.