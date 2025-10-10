Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena

Benji Mascolo ha sposato Greta Cuoghi con rito civile a Modena, lontano dai riflettori, nel novembre 2023. "Non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha mai fatto uso di droghe, ha dei valori simili ai miei. E’ modenese, è una ragazza intelligente" aveva spiegato sinteticamente il cantante. Si sono incontrati quando lui era reduce dalla fine della relazione con Bella Thorne, e ripensandoci ha raccontato: "Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. E’ dolcissima, intelligente... E’ più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima". Il futuro ha dimostrato che ci aveva visto giusto.

