Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena

Su Instagram ha annunciato la nascita della sua primogenita, avuta dalla moglie Greta Cuoghi
"Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide" ha scritto Benjamin Mascolo su Instagram, annunciando la nascita di sua figlia Athena. Il cantante ha preferito aspettare qualche giorno prima di comunicare la notizia, poi ha condiviso un tenero scatto in cui lui bacia dolcemente il naso di sua moglie Greta Cuoghi, la quale allatta al seno la nuova nata.
La notizia dell'imminente arrivo di una bimba per Benjamin Mascolo era stata accolta con gioia dai follower del cantante. Ma soprattutto ad essere entusiasta dell'arrivo della piccola è stato Federico Rossi, l'altra metà del duo Benji&Fede. Per festeggiare ha regalato ai futuri genitori un albero da piantare, accompagnato da un biglietto: "Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà come farai tu. Per Athena, con amore, Zio Fede". Il cantante non ha commentato pubblicamente l'annuncio della nascita, ma è certo che il suo cuore sia pieno d'amore.
La gravidanza era stata annunciata sui social in estate. "È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso. Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te", aveva scritto postando alcuni scatti con Greta Cuoghi che sfoggiava il pancione. Lui e sua moglie hanno vissuto il periodo dell'attesa con discrezione, ma pochi giorni prima del parto avevano condiviso un'immagine piena di tenerezza e d'amore.
Benji Mascolo ha sposato Greta Cuoghi con rito civile a Modena, lontano dai riflettori, nel novembre 2023. "Non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha mai fatto uso di droghe, ha dei valori simili ai miei. E’ modenese, è una ragazza intelligente" aveva spiegato sinteticamente il cantante. Si sono incontrati quando lui era reduce dalla fine della relazione con Bella Thorne, e ripensandoci ha raccontato: "Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. E’ dolcissima, intelligente... E’ più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima". Il futuro ha dimostrato che ci aveva visto giusto.