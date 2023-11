Benji Mascolo ha sposato Greta Cuoghi, la cerimonia in Comune a Modena

Tgcom24

Le nozze a Modena Il cantante, ex del duo musicale Benji e Fede, aveva parlato così della sua fidanzata nel podcast di Luca Casadei One more time: "Non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha mai fatto uso di droghe, ha dei valori simili ai miei. E’ modenese, è una ragazza intelligente". Benji e Greta stanno insieme da un anno e lui qualche settimana fa aveva confidato ai giornali di avere intenzione di convolare a nozze: "Questa volta non mi importa della festa, mi basta sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria". “Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c'era stata solo una promessa di matrimonio, ma c'era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia. Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c'erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi” aveva detto Benji e così è stato. Per lui e Greta una cerimonia intima, romantica e all’insegna della riservatezza assoluta, ma dell’amore vero.

Chi è la ragazza che ha sposato Benji Benji Mascolo e Greta Cuoghi stanno insieme da circa un anno. Lei è stata fondamentale nel percorso di rinascita del cantante, che dopo tre anni con Bella Thorne era entrato in un vortice di alcol e droghe da cui non riusciva più ad uscire. "Decidere di fare un percorso, di avere una relazione seria, un rapporto umano, 1 a 1, con una persona è un bel dispositivo di protezione, così come avere una famiglia, dei figli, quindi essere responsabile anche per altre persone, non solo per te stesso", ha detto il cantante e attore, aggiungendo: "Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. E’ dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace! E’ più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima".

Benji e Bella, come si sono conosciuti e perché si sono lasciati Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati nel giugno del 2022 dopo che avevano annunciato ufficialmente sui social l’intenzione di sposarsi. "I loro impegni professionali li hanno costretti a stare molto tempo lontani, cosa che alla fine ha influito sulla loro storia, ma i due si sono lasciati in buoni rapporti" aveva rivelato una fonte. Il cantante ha poi confermato la notizia sui social con un lungo post in cui ha raccontato come si è svolta la loro relazione durata tre anni: "Era destino, ed è stato meraviglioso. Desidero solo il meglio a questa persona e le sarò sempre vicino". "Nel 2019 ho avuto la fortuna di conoscere una persona speciale, che mi ha fatto scoprire il vero significato dell'amore. Da quel giorno non sono più stato lo stesso e le sono grato per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. E’ stato bellissimo crescere con lei. Questa persona mi ha insegnato ad amare senza condizioni, come avevo fatto solo con i miei genitori e che non ero riuscito a fare da adulto, prima di lei", aveva raccontato Benji che si era fidanzato con l'attrice al Coachella Valley Music & Arts Festival. Avevano ufficializzato la loro storia sui social nel marzo 2021. “Con i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso, con tutti i miei difetti e imperfezioni, non saprò mai come ringraziarla per avermi salvato" diceva il cantante di Bella Thorne, che guadagnava milioni con OnlyFans. Poi però aveva voltato pagina: “Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho fiducia in quello che verrà”. In occasione del suo 30esimo compleanno ha poi rivelato di aver attraversato un periodo molto buio: “Ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere”. Infine, l’incontro con Greta e la rinascita.