Sono passati tre anni dallo scioglimento del duo multiplatino. Intervistato da Cosmopolitan, Federico, che ha appena pubblicato il nuovo singolo "Maledetto Mare", è tornato sull'argomento raccontando per la prima volta come sono andate le cose e svelando che l'idea d una separazione non è partita da lui...

La verità di Federico Rossi Nell'intervista Federico Rossi ha fatto chiarezza: "La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi". La sua reazione a quanto stava accadendo: "Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello".







La reazione di Federico Nel 2022 Federico Rossi ha pubblicato il singolo “Le Mans”, poi il silenzio fino all'uscita di "Madetto mare", singolo estivo ad alto tasso malinconico. Al mensile ha raccontato la sua energia rinnovata, una nuova serenità dopo la separazione da Benji, e l'inizio di una carriera solista che non ha mai rappresentato ripensamenti o rimpianti per il passato. Dopo la decisione dell'ex collega, racconta: "Ho detto 'ok, ma sai che forse adesso posso dare sfogo a quello che sono io davvero? A dare il via a un’altra concezione della mia vita personale'. E quindi subito dopo ho deciso di guardarla così, anche perché non avevo alternativa di guardarla in altro modo. Ma non ho mai sofferto questa cosa. Se è successa, se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento. Ho preso atto e sono andato per la mia strada".