Musica, lanciata una petizione per salvare i Battery Studios di Londra dalla demolizione
Gli studi di registrazione sono stati la sede creativa per registrare album come "The number of the beast" e "Tales from Topographic Oceans"
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I Battery Studios di Londra, dove sono stati registrati album come "The Number of The Beast" degli Iron Maiden, "Sabotage" dei Black Sabbath, "Pyromania" dei Def Leppard e "Tales from Topographic Oceans" degli Yes, rischiano di scomparire per sempre ed essere sostituiti da complessi di appartamenti. In poche ora è stata lanciata online una petizione per salvare questo luogo di riferimento della storia del rock.
Le parole dei proprietari
"Chiediamo all'industria musicale, agli artisti e al pubblico di unirsi per proteggere questo insostituibile punto di riferimento culturale. Fondati originariamente nel 1967 come Morgan Studios, i Battery Studios non sono solo un edificio, ma una pietra miliare del patrimonio musicale del Regno Unito. Per decenni, sono stati la sede creativa di artisti di fama mondiale come Sam Smith, Adele, Paul McCartney e i Kinks", si legge in comunicato dei proprietari degli studi di registrazione.
"In tutto il Regno Unito, studi di registrazione e spazi creativi stanno scomparendo a un ritmo allarmante. Questa tendenza rappresenta una seria minaccia per le infrastrutture creative del Paese e, a lungo termine, per la sua salute culturale ed economica", hanno aggiunto, per poi concludere: "Consentire questa demolizione invierebbe un messaggio sbagliato su come valutiamo il nostro patrimonio culturale. Esortiamo il consiglio comunale a respingere questa proposta e a sostenere invece la conservazione e il continuo utilizzo dei Battery Studios come struttura creativa di livello mondiale".
I commenti di altri artisti
Sulla vicenda si è espressa anche la cantante Nadine Shah, che nel 2016 aveva registrato proprio ai Battery Studios il suo album "Holiday Destination". Queste le sue parole, come riporta Loudersound: "Quando perdiamo studi di registrazione come i Battery, non perdiamo solo immobili. Perdiamo storia. Perdiamo opportunità. Oltre alla musica, gli studi di registrazione contribuiscono alla vita culturale ed economica di una città. Attirano talenti da tutto il mondo. Sostengono l'occupazione locale. Contribuiscono a definire l'identità di una città. Che tipo di città vogliamo che sia Londra? Una città che valorizza solo ciò che è redditizio a breve termine? O una città che investe nella cultura, nella creatività e nel patrimonio?".