"In tutto il Regno Unito, studi di registrazione e spazi creativi stanno scomparendo a un ritmo allarmante. Questa tendenza rappresenta una seria minaccia per le infrastrutture creative del Paese e, a lungo termine, per la sua salute culturale ed economica", hanno aggiunto, per poi concludere: "Consentire questa demolizione invierebbe un messaggio sbagliato su come valutiamo il nostro patrimonio culturale. Esortiamo il consiglio comunale a respingere questa proposta e a sostenere invece la conservazione e il continuo utilizzo dei Battery Studios come struttura creativa di livello mondiale".