Madonna, al Coachella rubati i suoi abiti vintage del 2006
Dopo l'esibizione a sorpresa con Sabrina Carpenter, la popstar denuncia sui social la scomparsa di corsetto, giacca e stivali custoditi nel suo archivio personale. E promette una ricompensa a chi li ritroverà
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Un ritorno trionfale, poi la doccia fredda. Madonna ha raccontato sui suoi profili social la disavventura vissuta dopo l'apparizione a sorpresa al Coachella 2026, dove è salita sul palco come ospite del set di Sabrina Carpenter: i capi vintage indossati per l'occasione - corsetto, giacca, stivali e altri pezzi provenienti dal suo archivio personale - sono spariti subito dopo l'esibizione. La popstar ha deciso di lanciare un appello pubblico e di offrire una ricompensa a chi li ritroverà.
Il cerchio che si chiude vent'anni dopo
L'esibizione al festival californiano aveva un valore simbolico preciso. Madonna era salita sul palco del Coachella per la prima volta nel 2006, quando presentò negli Stati Uniti il suo album "Confessions on a Dance Floor". Vent'anni dopo, l'artista è tornata nel deserto californiano indossando esattamente gli stessi capi di allora: gli stivali, il corsetto e una giacca firmata Gucci. "Una chiusura di cerchio", ha definito quel momento dal palco.
Il tempismo non è casuale: la cantante sta per pubblicare il sequel di quell'album storico, intitolato "Confessions II", in uscita il 3 luglio, e ha già rilasciato a sorpresa il primo singolo, "I Feel So Free". L'apparizione al Coachella, dunque, era l'apertura della promozione del nuovo disco.
L'appello su Instagram e la ricompensa
Il lieto fine si è incrinato una volta tornata in hotel. Nelle storie di Instagram, Madonna ha raccontato di essere ancora sulle nuvole dopo l'esibizione, prima di accorgersi che i capi indossati sul palco erano spariti. "Non sono solo vestiti, sono parte della mia storia", ha scritto la cantante, sottolineando il valore affettivo e archivistico degli oggetti scomparsi.
Non si tratta infatti di costumi di scena intercambiabili, ma di pezzi originali custoditi per vent'anni nel suo guardaroba privato. La popstar, che ha 67 anni, ha chiesto pubblicamente la collaborazione di chiunque possa averli ritrovati e ha promesso una ricompensa per la loro restituzione.