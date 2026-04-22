Il lieto fine si è incrinato una volta tornata in hotel. Nelle storie di Instagram, Madonna ha raccontato di essere ancora sulle nuvole dopo l'esibizione, prima di accorgersi che i capi indossati sul palco erano spariti. "Non sono solo vestiti, sono parte della mia storia", ha scritto la cantante, sottolineando il valore affettivo e archivistico degli oggetti scomparsi.