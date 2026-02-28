Dolce&Gabbana: pizzo, nero e sensualità con Madonna in prima fila

Sensualità, devozione, glamour e artigianalità. Se le radici sono autentiche, non possono che far guardare avanti, hanno spiegato i due stilisti, che hanno attinto a piene mani dall’archivio di fine anni Ottanta. Voglia di affermazione e un continuo dialogo tra maschile e femminile, in cui il corpo non viene nascosto. In passerella 75 look hanno raccontato tutti i codici identitari del marchio, a partire dal nero. Giacche e cappotti sartoriali, reggicalze portati con gli shorts e autoreggenti di lana, abiti guepiere e sottovesti di pizzo, coppole e corsetti, scialli all’uncinetto e maxi pellicce, completi maschili, come quello portato con camicia bianca e cravatta che ha chiuso la sfilata.