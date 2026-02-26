Fendi, il debutto di Maria Grazia Chiuri è un ritorno a casa in grande stile

Un ritorno "con onore e gioia", lo aveva definito la stessa designer 62enne, ex Valentino e Dior, considerata uno dei più grandi talenti della moda. L'inizio del suo percorso nella maison della doppia F risale al 1989. Sono stati dieci anni di collaborazione e crescita, durante i quali ha contribuito alla progettazione di accessori iconici come la celebre borsa Baguette. Sulla passerella di Milano gli occhi erano tutti per lei e per le nuove creazioni, presentate su una passerella dominata dal bianco e dalle scritte sul pavimento: "Less I, more us", "Meno io, più noi', con cui Maria Grazia Chiuri ha sintetizzato la sua visione per il marchio centenario. "Sono qui per restituire ciò che ho ricevuto", aveva anticipato in un'intervista prima della sfilata. "I nuovi inizi sono sempre emozionanti e sfidare se stessi è stimolante per una persona creativa".