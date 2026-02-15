New York Fashion Week, 3 tendenze moda da indossare già adesso

Fashion Week, i best look dalle sfilate di New York
© Catwalk Pictures | New York Fashion Week, Ralph Lauren autunno inverno 2026
Le pellicce (rigorosamente non animali) si confermano tra i “must have” del guardaroba anche del prossimo autunno inverno
Dalle sfilate della New York Fashion Week, un look Aknvas autunno inverno 2026 © Catwalk Pictures
Si chiude la Fashion Week di New York, dopo sei giornate di riflettori puntati sulle passerelle della Grande Mela. Da Ralph Lauren (che ha sfilato fuori calendario) a Michael Kors, da Carolina Herrera a Tory Burch e Ulla Johnson: tra i 60 show in programma abbiamo individuato in particolare tre tendenze che andranno forte per la moda donna autunno inverno 2026 ma portabilissime già da ora.
Anche i prossimi mesi freddi saranno segnati dalla presenza dello eco pellicce (quelle animali sono state bandite dalla New York Fashion Week). A pelo lungo o rasato, di ispirazione vintage, in passerella si sono alternate a cappotti oversize. Altro "must have" del guardaroba si conferma essere il maculato, ripreso con disinvoltura dai capispalla alle borse. Guardando alle gonne, si rivedranno i modelli a matita, rivisitati dagli stilisti già per questa stagione.
