New York Fashion Week, 3 tendenze moda da indossare già adesso

Si chiude la Fashion Week di New York, dopo sei giornate di riflettori puntati sulle passerelle della Grande Mela. Da Ralph Lauren (che ha sfilato fuori calendario) a Michael Kors, da Carolina Herrera a Tory Burch e Ulla Johnson: tra i 60 show in programma abbiamo individuato in particolare tre tendenze che andranno forte per la moda donna autunno inverno 2026 ma portabilissime già da ora.