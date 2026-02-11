Ralph Lauren e una Gigi Hadid al top: via al mese delle sfilate

In passerella, abiti che rispettano la qualità delle cose del passato e che la reinventano per il presente, fedeli a uno stile che non è definito dal tempo e duraturo. Emerge anche l'amore di Ralph Lauren per la giustapposizione. Decorazioni metalliche, contrasti materici, trame e motivi. Corsetti intrecciati, spesse calze di lana, fiocchi e stivali da equitazione. Gli abiti da sera sono disinvolti e lucenti, disegnati in equilibrio tra morbidezza e forza.