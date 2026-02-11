Ralph Lauren e una Gigi Hadid al top: via al mese delle sfilate

Ralph Lauren collezione autunno 2026, i best look della sfilata a New York
© IPA | Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid
© IPA | Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid
Il designer americano ha presentato a New York la sua collezione autunno 2026 dedicata a una donna sicura del suo stile
Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid © Afp
Ralph Lauren è il re della moda americana. Ne ama l'avventura, ha rivelato in occasione della sfilata di presentazione della collezione donna autunno 2026 a New York, sua città natale. Dopo l'evento dedicato all'uomo che ha segnato il ritorno del brand nel calendario della Fashion Week di Milano, il nuovo show si è tenuto negli spazi della Jack Shainman Gallery. Tra le modelle in passerella, una splendente Gigi Hadid.
"Mi ispiro a una donna sicura, forte della propria individualità e del suo stile personale" ha sottolineato questo ex ragazzo del Bronx, classe 1939, figlio di immigrati ebrei di origini bielorusse. La nuova collezione racconta questo spirito ribelle e mette in luce la personalità di una donna "che la indosserà a modo suo - ha spiegato sempre Ralph Lauren -, per raccontare la propria storia".
© IPA | Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid
© IPA | Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid
In passerella, abiti che rispettano la qualità delle cose del passato e che la reinventano per il presente, fedeli a uno stile che non è definito dal tempo e duraturo. Emerge anche l'amore di Ralph Lauren per la giustapposizione. Decorazioni metalliche, contrasti materici, trame e motivi. Corsetti intrecciati, spesse calze di lana, fiocchi e stivali da equitazione. Gli abiti da sera sono disinvolti e lucenti, disegnati in equilibrio tra morbidezza e forza.