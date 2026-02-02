LO SHOW AD ALTA QUOTA

Gigi Hadid in tenuta da sci, sfilata al chiaro di luna sulle neve ad Aspen

La collezione autunno inverno 2026 di Moncler Grenoble presentata con un evento show tra le vette delle Montagne Rocciose, in Colorado

02 Feb 2026 - 22:53
Gigi Hadid in passerella e il finale della sfilata di presentazione ad Aspen della collezione autunno inverno 2026 di Moncler Grenoble © Ufficio stampa

Gigi Hadid in passerella e il finale della sfilata di presentazione ad Aspen della collezione autunno inverno 2026 di Moncler Grenoble © Ufficio stampa

È stata la super top Gigi Hadid ad aprire l'ultima sfilata show di un brand dal 1952 sinonimo di montagna e stile ad alta quota. Dopo aver trasformato in passerella la pista di Courchevel, l'aeroporto più alto d'Europa, Moncler Grenoble ha presentato la sua collezione autunno inverno 2026 sulla neve ad Aspen, in Colorado, tra le vette delle Montagne Rocciose.  

 Una sfilata notturna e suggestiva, al chiaro di luna, all'insegna dell'incontro tra performance ed eleganza. La collezione Moncler Grenoble autunno inverno 2026 propone "capi ispirati al passato ma pensati per il futuro", spiega la nota del brand. Aspen rappresenta una destinazione simbolica per gli amanti della montagna e della neve. Negli anni Cinquanta, la città americana è diventata infatti una meta sciistica d'eccellenza che ha richiamato atleti, scrittori, personalità e icone di Hollywood, punto di riferimento per gli amanti dello sport, del lifestyle e hub culturale.  

La nuova collezione Moncler Grenoble autunno inverno 2026

 Innovazione e tradizione. Ispirazioni che spaziano dagli ampi paesaggi del Colorado all’eleganza sofisticata dell’America degli anni Cinquanta, fino al connubio di alta performance e stile. In passerella giacche classiche, modellate secondo le silhouette del tempo, con la vita segnata e i volumi arrotondati, reinterpretate con una trapuntatura in piuma. Tartan e profili in stile western, frange tagliate, shearling a pelo lungo e morbido. La maglieria arricchisce ulteriormente il senso di comfort con texture morbide in jacquard, ricami mouliné e completi sofisticati. Moncler Grenoble omaggia anche le proprie radici europee con l’utilizzo di tessuti come loden e tweed. Delicati ricami floreali realizzati a mano lungo i colletti e le tasche dei pantaloni evocano l’eleganza discreta del tradizionale abbigliamento montano, dove funzionalità ed estetica coesistono. Menzione speciale, infine, per l'abbigliamento high performance da sci e snowboard, frutto di decenni di esperienza al servizio degli appassionati di sport invernali e degli atleti di livello mondiale: capi impermeabili, antivento e traspiranti, progettati per muoversi con naturalezza in montagna, rispondendo alle esigenze dei terreni più impervi. 

Moncler Grenoble, i best look della sfilata sulla neve ad Aspen

© Ufficio stampa | Moncler Grenoble, la sfilata di presentazione della collezione autunno inverno 2026
© Ufficio stampa | Moncler Grenoble, la sfilata di presentazione della collezione autunno inverno 2026
© Ufficio stampa | Moncler Grenoble, la sfilata di presentazione della collezione autunno inverno 2026

© Ufficio stampa | Moncler Grenoble, la sfilata di presentazione della collezione autunno inverno 2026

© Ufficio stampa | Moncler Grenoble, la sfilata di presentazione della collezione autunno inverno 2026

