Gigi Hadid in tenuta da sci, sfilata al chiaro di luna sulle neve ad Aspen

Innovazione e tradizione. Ispirazioni che spaziano dagli ampi paesaggi del Colorado all’eleganza sofisticata dell’America degli anni Cinquanta, fino al connubio di alta performance e stile. In passerella giacche classiche, modellate secondo le silhouette del tempo, con la vita segnata e i volumi arrotondati, reinterpretate con una trapuntatura in piuma. Tartan e profili in stile western, frange tagliate, shearling a pelo lungo e morbido. La maglieria arricchisce ulteriormente il senso di comfort con texture morbide in jacquard, ricami mouliné e completi sofisticati. Moncler Grenoble omaggia anche le proprie radici europee con l’utilizzo di tessuti come loden e tweed. Delicati ricami floreali realizzati a mano lungo i colletti e le tasche dei pantaloni evocano l’eleganza discreta del tradizionale abbigliamento montano, dove funzionalità ed estetica coesistono. Menzione speciale, infine, per l'abbigliamento high performance da sci e snowboard, frutto di decenni di esperienza al servizio degli appassionati di sport invernali e degli atleti di livello mondiale: capi impermeabili, antivento e traspiranti, progettati per muoversi con naturalezza in montagna, rispondendo alle esigenze dei terreni più impervi.