Perché nelle foto di una nuova collezione moda si baciano tutti

Una serie di immagini scattate da Juergen Teller ritrae Rick Owens, sua moglie e musa ispiratrice Michèle Lamy, con lo stesso fotografo e la moglie e partner creativa Dovile Drizyte. Le fotografie catturano momenti spontanei in cui i protagonisti si baciano mentre indossano la collezione Moncler + Rick Owens Primavera/Estate 2026 ed esaltano, spiega la nota ufficiale del marchio francese, l'amore, la passione e i legami umani.