Perché nelle foto di una nuova collezione moda si baciano tutti

© Ufficio stampa | Promoting Unlimited Love | Moncler + Rick Owens - Photographed by Juergen Teller
L'obiettivo di Juergen Teller per le creazioni primavera estate 2026 di Moncler con lo stilista Rick Owens
Una serie di immagini scattate da Juergen Teller ritrae Rick Owens, sua moglie e musa ispiratrice Michèle Lamy, con lo stesso fotografo e la moglie e partner creativa Dovile Drizyte. Le fotografie catturano momenti spontanei in cui i protagonisti si baciano mentre indossano la collezione Moncler + Rick Owens Primavera/Estate 2026 ed esaltano, spiega la nota ufficiale del marchio francese, l'amore, la passione e i legami umani.