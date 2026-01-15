Logo Tgcom24
© Ufficio stampa | Promoting Unlimited Love | Moncler + Rick Owens - Photographed by Juergen Teller
Perché nelle foto di una nuova collezione moda si baciano tutti

L'obiettivo di Juergen Teller per le creazioni primavera estate 2026 di Moncler con lo stilista Rick Owens

15 Gen 2026 - 18:08
6 foto

Una serie di immagini scattate da Juergen Teller ritrae Rick Owens, sua moglie e musa ispiratrice Michèle Lamy, con lo stesso fotografo e la moglie e partner creativa Dovile Drizyte. Le fotografie catturano momenti spontanei in cui i protagonisti si baciano mentre indossano la collezione Moncler + Rick Owens Primavera/Estate 2026 ed esaltano, spiega la nota ufficiale del marchio francese, l'amore, la passione e i legami umani.

