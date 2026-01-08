Madonna dà lezione di seduzione e canta "La Bambola" di Patty Pravo

L'icona del pop mondiale protagonista con l'attore Alberto Guerra del mini film diretto da Mert Alas per una campagna esclusiva e subito virale
Un messaggio di audacia e affermazione personale. Un racconto che si svolge di notte, quando la città è sospesa nel tempo. Fuori la pioggia si fa intensa e l’atmosfera si carica di mistero, intrighi e passioni segrete. Dentro, ambienti, simboli e colori si intersecano alle atmosfere del cinema neorealista degli anni Settanta. Al centro della scena, Madonna: donna forte, sicura di sé e determinata, che riscrive le regole della seduzione, infrange gli stereotipi, ribalta i ruoli.
L’artista internazionale, icona di almeno quattro generazioni, è protagonista con l’attore Alberto Guerra del mini film firmato da Mert Alas con cui Dolce&Gabbana celebra il rilancio delle fragranze “The One”. Momenti intimi e forte attrazione catturano la potenza di una storia d’amore travolgente, che si snoda attraverso le note di “La Bambola”, il celebre successo di Patty Pravo interpretato in una versione inedita dalla stessa Madonna e registrato esclusivamente per questa campagna.