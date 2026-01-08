Madonna dà lezione di seduzione e canta "La Bambola" di Patty Pravo

Un messaggio di audacia e affermazione personale. Un racconto che si svolge di notte, quando la città è sospesa nel tempo. Fuori la pioggia si fa intensa e l’atmosfera si carica di mistero, intrighi e passioni segrete. Dentro, ambienti, simboli e colori si intersecano alle atmosfere del cinema neorealista degli anni Settanta. Al centro della scena, Madonna: donna forte, sicura di sé e determinata, che riscrive le regole della seduzione, infrange gli stereotipi, ribalta i ruoli.